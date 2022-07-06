بوشكيان استقبل نورالدين طرابلسي ابن ال 10 سنوات: مبدع من بلادي

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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن "ميزة لبنان وغناه بابداع أبنائه وثقافتهم وحب الاختراع والاكتشاف لديهم، وهذه الموهبة تولد في النشأة وتصقل بالتربية والتوجيه والعلم والمعرفة والخبرة والتدريب".واستقبل بوشكيان التلميذ نور الدين طرابلسي ( 10 سنوات ) ابن مدينة صيدا، وهو في الصف الخامس في ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا، وهنأه على تميزه عن رفاقه، وولعه بالصناعة والاختراع والبيئة. وحضر اللقاء رئيس الهيئة التنفيذية لجمعية IRALEB المهندس زياد الشماس.وأوضح بوشكيان انه "علم بنور الدين من وسائل التواصل الاجتماعي، فدعاه الى اللقاء في الوزارة".وبرزت في التلميذ شخصيته القوية والجريئة والرصينة بحيث أعطى صورة أكبر من عمره بسنوات عبر حديثه المتسلسل والشيق والجذاب.وألقى الضوء على تجربته منذ الطفولة مع الألعاب التي كان يتلقاها، وكيف كان يفكفكها قطعة قطعة ويعيد تركيبها بمجسم جديد.وأوضح أنه شارك في معرض لأبناء صفه في الثانوية، حيث طُلب منهم اعداد مشروع ضمن المسابقة، فاختار الصناعة، وبعد اجرائه الأبحاث اللازمة، وفي ظل انقطاع الكهرباء وانتشار التلوث، عمل على انجاز فرن على الانحباس الحراري لا يستمد الطاقة من الشمس وصديق للبيئة. وأجريت التجارب بنجاح على الفرن.وجدد بوشكيان تهانيه، وأكد أن" نور الدين "مبدع من بلادي" على طريق التألق والنجومية في عالم الاختراع والصناعة والكفاءة".وخصه بالمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه جمعية IRALEB لدعم مشاريع الأبحاث الصناعية لطلاب الهندسة نهاية هذا الشهر.