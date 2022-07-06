رئيس الجمهورية: مسألة ترسيم الحدود ستنتهي قريبًا والحل يرضي الجميع

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى كل من مصر والعراق، كانت ايجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية".وشدد في حديث الى محطة otv مساء اليوم، على ان "مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل".وقال: "إننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الامر، يجب على الطرفين ان يكونا راضيين على الحل، والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخر"، مشيرًا إلى أنه "يمكنني القول ان المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، واعتقد اننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذي يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. انما اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي الجميع".