Advertisement

لبنان

القاضية غادة عون مثلت أمام القضاء: لم أتدخل بعمل القضاء ولم أمارس أي ضغط إنما أبديت رأيًا قانونيًا

Lebanon 24
06-07-2022 | 14:20
A-
A+
Doc-P-969013-637927393578563192.jpg
Doc-P-969013-637927393578563192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مثلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم أمام القاضي جمال الحجار في حضور محاميتها باسكال فهد، في موضوع إحالتها على المجلس التأديبي من قبل رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، وبعدما استمهلت في الجلسة السابقة لتعيين محام.
Advertisement
 
وأَدلت بإفادتها حول ما هو منسوب اليها "لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف".
 
وأكدت القاضية عون "لم اتدخل بعملِ القضاء ولم امارس أي ضغط انما أبديت رأيا قانونيا". 
 
أما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فتمنت "تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية". 

وعليه، سيُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه اجراء المُحاكمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2022-07-06
17:42 | 2022-07-06
17:17 | 2022-07-06
17:05 | 2022-07-06
16:49 | 2022-07-06
16:41 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website