في صور... إصابة شخصين جراء إطلاق نار

أصيب شخصان في اطلاق نار في صور.

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وفي التفاصيل، أطلق مجهولون مساء اليوم في محلة الجامعة الاسلامية في صور، النار على احمد ح. وشقيقه محمد ح.، ولاذوا بالفرار ، ما ادى الى اصابتهما في ساقيهما.ونقل الجريحان إلى المستشفى للمعالجة. فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.