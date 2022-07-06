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لبنان

في صور... إصابة شخصين جراء إطلاق نار

Lebanon 24
06-07-2022 | 16:41
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أصيب شخصان في اطلاق نار في صور.
 
وفي التفاصيل، أطلق مجهولون مساء اليوم في محلة الجامعة الاسلامية في صور، النار على احمد ح. وشقيقه محمد ح.، ولاذوا بالفرار ، ما ادى الى اصابتهما في ساقيهما.
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ونقل الجريحان إلى المستشفى للمعالجة. فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
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