الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة رفضت كل أشكال العنف

Advertisement

نظمت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، لقاء تفاعليا في قاعة المؤتمرات في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس في حضور حوالي 200 شخص، تضامنا مع الحملة الاقليمية التي دعت الى الاضراب النسائي من المحيط الى الخليج، اعتراضا على الممارسات والسلوكيات العنفية ضد النساء والفتيات وتزايد جرائم قتل النساء وحالات التحرش والاغتصاب والتزويج المبكر.ورفضت الهيئة "كل اشكال العنف الممارس على المرأة والتمييز ضدها"، وعرضت لأجزاء من فيلم "بكير" الذي جسد معاناة النساء والفتيات في مختلف المجالات وعلى كل الصعد.واعلنت الهيئة انها ستتابع نشاطاتها وجلساتها التوعوية وعرض مطالبها عبر استخدام الفن بكل اشكاله ومنها المسرح والسينما والرسم والموسيقى.