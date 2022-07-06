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لبنان

ملف النازحين شائك

Lebanon 24
06-07-2022 | 17:05
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لم يتوقّع وزير سابق حصول أي تقدّم في ما يخص إعادة النازحين، من خلال المبادرات المتعلقة بعودة هؤلاء لأسباب اقتصادية ومعيشية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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