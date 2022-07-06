ملف النازحين شائك

لم يتوقّع وزير سابق حصول أي تقدّم في ما يخص إعادة النازحين، من خلال المبادرات المتعلقة بعودة هؤلاء لأسباب اقتصادية ومعيشية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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