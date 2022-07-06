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لبنان

خدمات لوجستية ونفطية

Lebanon 24
06-07-2022 | 17:17
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جهات غير رسمية تقدّم خدمات لوجستية ونفطية لبعض الوزارات لضمان إستمرار العمل فيها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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