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لبنان

قطع طريق القبّة.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 17:42
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قطع أهالي منطقة القبة، محلّة المشروع بالعوائق والإطارات المُشتعلة إحتجاجاً على توقيف أحد أبناء المنطقة من قبل الأجهزة الأمنيّة.
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