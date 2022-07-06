لبنان يتلقّى 3 رسائل طمأنة دولية

أكدت مصادر دبلوماسية عبر "الجريدة" الكويتية أن "لبنان أُبلغ عبر 3 أطراف دولية؛ أميركا وفرنسا والنرويج، بأنه لا نية لدى إسرائيل بالذهاب إلى تصعيد أو حصول مواجهة عسكرية، وإن هناك تركيزاً على حماية الاستقرار". في المقابل، من المتوقع أن يرتكز ماكرون على المناشدة الإسرائيلية له للتدخل، ليجدد دوره على الساحة اللبنانية. (الجريدة الكويتية)

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