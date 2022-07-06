29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
32
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعقيدات حكومية بعد تقديم ميقاتي مسودته.. وعون لن يقبل"زركه في الزاوية"
Lebanon 24
06-07-2022
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لا يشي «الكلاش» المتوارث من آخر أيام حكومة تصريف الأعمال، بين رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، والفريق العوني، بأنّ مشوار التأليف قد ينتهي سريعاً إلى قيام حكومة جديدة قادرة على استلام صلاحيات رئيس الجمهورية في ما لو غرق الاستحقاق الرئاسي في مستنقع الخلافات الداخلية، ببُعدها الاقليمي. لا بل، يبدو أنّ الأمور إلى مزيد من التعقيد، والتصعيد!
Advertisement
أكثر من ذلك، يجاهر ميقاتي بعدم ممانعته في الدعوة لعقد جلسة للحكومة المستقيلة، في حال تعذّر الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة جديدة، وهو الذي سبق له أن فعلها في العام 2011 حين عقد جلسة لحكومة تصريف أعمال،
مع العلم أنّ التقديرات تشير إلى أنّ ميقاتي لن يخطو هذه الخطوة إلا بعد استنفاد كلّ سيناريوات التفاهم وبلوغ التأليف الحائط المسدود. لكنه يحاول توظيف هذه الورقة في «بازار» الضغط المبكر لدفع الفريق العوني إلى التعامل «بواقعية الاستسلام».ولكن من يعرف الرئيس ميشال عون، يدرك سلفاً أنّ «زركه في الزاوية» لن يؤتي ثماره، حتى لو كان عهده في آخر أيامه، وهو لن يرفع راية القبول «بالأمر الواقع» مهما تكاثرت الضغوط من حوله. وفق بعض عارفيه، فإنّ المهام التي قد تلقى على عاتق الحكومة، لا سيما في ما خصّ ملف ترسيم الحدود اذا ما سلكت المفاوضات مساراً ايجابياً، تدفع بالفريق العوني إلى تكثيف مطالبته بحكومة مطعّمة ببعض الوجوه السياسية ليكون شريكاً بالمباشر بالقرارات التي قد تتخذها الحكومة.وفق هؤلاء، فإنّ المسودة الأولى التي تقدم بها ميقاتي هي أشبه «بمسودة النكد» التي يُراد منها أن تُرد «مع الشكر» لأنّ رئيس الحكومة المكلف ليس متحمّساً بالأساس لتغيير الحكومة طالما أنّ توازناتها لا تزعجه. ولهذا رفع مسودة لا تستهدف إلا الوزراء الذين تولى رئيس الجمهورية تسميتهم، والغاية منها نزع حقيبة الطاقة من حصة الفريق العوني.يضيف هؤلاء، أنّ رئيس الجمهورية لن يستسلم لواقع انسداد الأفق أمام مشاورات التأليف خصوصاً اذا تمسك ميقاتي بقاعدة «take it or leave it» بمعنى رفضه فتح باب التفاوض الجديّ للدفع باتجاه التأليف، وهو سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لتحريك المياه الراكدة. يشيرون إلى أنّ الاحتمالات الممكنة في هذا المجال، هي إمّا تطعيم هذه الحكومة ببعض الوجوه السياسية التي يريدها رئيس الجمهورية من باب الشراكة الفعلية في الحكومة، لا عبر ممثلين بالواسطة، وإمّا تنفيذ صدمة كهربائية من شأنها أن تؤدي إلى خلط الأوراق. ويبدو في هذا السياق، أنّ سيناريو «استقالة» الوزراء المسيحيين من الحكومة المستقيلة، وارد جداً. أي بمعنى مقاطعة أي عمل حكومي ووزاري. ويكون ذلك من باب افقاد مجلس الوزراء، في حال قرر رئيس الحكومة المستقيلة الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ميثاقيته المسيحية، وذلك لقطع الطريق أمام هذا التطور. وبذلك، يكون الردّ المباشر على أي محاولة لرئيس الحكومة لاقفال باب مشاورات التأليف من خلال تعويم الحكومة المستقيلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2022-07-07
07/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-07-06
06/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-07-06
06/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت لؤي.. خالد علامة الى الواجهة وهكذا نام على ظهر سيارة فارهة (صور)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت لؤي.. خالد علامة الى الواجهة وهكذا نام على ظهر سيارة فارهة (صور)
08:40 | 2022-07-06
06/07/2022 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البخاري في طرابلس: مؤشر على كسر الإنكفاء السعودي وتوطئة لتحرك مرتقب
Lebanon 24
البخاري في طرابلس: مؤشر على كسر الإنكفاء السعودي وتوطئة لتحرك مرتقب
08:32 | 2022-07-06
06/07/2022 08:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:07 | 2022-07-07
الرئيس ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي
05:00 | 2022-07-07
"خفايا الإرتباك الإسرائيلي".. خطواتٌ تُبعد الحرب وهذا ما ينتظر "حزب الله"
04:37 | 2022-07-07
طقس "صيفي معتاد" يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟
04:32 | 2022-07-07
بالإطارات المشتعلة... محتجون يقطعون الطريق امام مصرف لبنان (صور)
04:31 | 2022-07-07
الجيش: زورق حربي للعدو خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة
04:30 | 2022-07-07
البحر يُغري اليائسين.. الهجرة غير الشرعية تتنامى رغم المخاطر!
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
07/07/2022 12:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
07/07/2022 12:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
07/07/2022 12:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact