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لبنان

لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح

Lebanon 24
06-07-2022 | 22:41
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كتبت" الاخبار": على هامش ‏اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في بيروت الأسبوع الماضي، زار كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الكويتي ناصر المحمد الصباح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزله. وعلمت «الأخبار» أن لقاء الصباح وباسيل استمر من التاسعة مساء حتى الثانية فجراً.
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