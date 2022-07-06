الأضحى هذا العام: لا أضاحي والحج بآلاف الدولارات

كتب رمال جوني في نداء الوطن:

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ربما هي المرة الأولى التي لن يتمكن فيها اللبناني من الإحتفال بعيد الأضحى بسلام، فالحجيج لم يتمكنوا بمعظمهم من الذهاب لأداء فريضة الحج، لأن التكلفة فاقت إمكانياتهم ووصلت الى حدود الـ9 آلاف دولار، وهي كلفة لم يسبق أن سجلت سابقاً، ما أدى الى تراجع نسبة الحجاج هذا العام. لم تتمكن ام علي من الذهاب الى الحج، فـ»الكلفة الباهظة حرمتني هذه النعمة»، كان في حسابها ان تكون الكلفة مقبولة غير انها صدمت بسعر الـ9000 دولار، «الشركات بدأت تسرقنا وبالآخر راح الحج علينا وعلى كثر، مش حرام؟».ليسوا هم فقط من حُرموا هذه النعمة، فالأضحى بمفهومه العام، يعني «خروف العيد»، حتى هذا باتت ممنوعاً من الصرف، بسبب الغلاء الكبير في أسعار المواشي، ما حال دون تمكن المواطن من تقديم أضحية يوم العيد، فأقل خروف يصل سعره الى 250 دولاراً اي ما يوازي راتب موظفين في لبنان، ما أدى الى رفع « شعار وداعاً» للخروف كما غيره من الامور التي ودّعها اللبناني الى غير رجعة ورفع مكانها شعار «لا يوجد خبز ولا دواء ولا شيء آخر»، فقد دخلنا زمن «لا يوجد» ما قد يؤدي الى اهتزاز الوضعين الاجتماعي والأمني. إهتز الوضع الاقتصادي فاهتز الوضع المعيشي، لا يخفي أحد ان فقدان مادة الخبز من السوق، قد تكون شرارة انفجار لبنان، فكل شيء إلا لقمة الفقير، التي يتلاعب فيها أصحاب الافران قبل الدولة ويحرمون الفقير منها، لكي يصلوا الى قرار رفع الدعم. باتت لعبة الرغيف مفضوحة، فالطحين المتوفر بكميات كبيرة للكاتو والكعك والحلويات، محظور على رغيف الفقراء، فقط لان اصحاب الافران يفضلون الربح، فالخبز العربي بات في نظرهم «بيخسر» وهو ما أدى الى فقدان الرغيف نهائياً من منطقة النبطية وتوفره فقط في السوق السوداء.هي المرة الأولى التي يحضر فيها العيد من دون رغيف، عادة ما كانت الأزمات تحضر بالتقسيط غير انها هذه المرة حضرت دفعة واحدة وإن كان الرغيف أقساها، واللافت الصمت السائد، فلا من يعترض ولا من يصرخ، وكأن الكل في نوم عميق. حتى اجواء العيد غائبة، وحدها ورود العيد حضرت، وتم صفها امام المقابر رغم ان الوردة الاصطناعية ركبت الموجة وباتت بالفريش دولار، رغم ان علامات الزمن بادية على اوراقها، ولكن التجار يستغلون الفرص، فالعيد والورد متلازمان، ولو كانت بـ100 ألف. الناس يشترون، كما يقول ابو علي صاحب احدى البسطات، رافضاً فكرة تراجع سوق الورد كما سوق الألبسة، «بل الناس عم تشتري والمغتربين كتار، وبيدفعو بالفريش دولار».