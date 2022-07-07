ترهيب وسرقة في طرابلس.. إليكم ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة المدعو "م.س" مواليد ١٩٩٥ (سوري الجنسية) بطلق ناري في طرابلس.وفي التفاصيل، فأثناء تنقله على متن دراجته النارية بالقرب من طريق المئتين في طرابلس، اعترضه 3 اشخاص مجهولين وملثمي الوجه، وعمدوا على اشهار مسدس حربي بوجهه محاولين ترهيبه، الا ان الاخير حاول مقاومتهم ومنعهم من الاستيلاء على دراجته النارية، ليتم اطلاق النار عليه واصابته بقدمه وسلبه دراجته وفرار المعتدين الى جهة مجهولة.وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.