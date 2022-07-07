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لبنان

مكتب رئيس الحكومة يرد: كلام غير صحيح

Lebanon 24
07-07-2022 | 01:19
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نشرت جريدة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم نفيا للمكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمضمون مقال كانت اوردته  امس.

وجاء في النفي :"ورد في "الأخبار" (6 تموز، 2022)، كلام منسوب إلى دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، رداً على «ردّ سلبي سمعه» وفق ما جاء حرفياً في المقال.إن ما ورد غير صحيح على الإطلاق. ويُرجى نشر هذا التوضيح عملاً بحقّ الردّ".

وكانت ميسم رزق كتبت في " الاخبار" امس: ردّ سلبي متوقّع سمعه الرئيس نجيب ميقاتي بعدما تصرف بطريقة غير مقبولة عبر إصدار موقف رسمي اعتبر إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات في اتجاه حقل «كاريش» أمراً «غير مقبول وخارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي لترسيم الحدود البحرية». وقد أبلغت جهات سياسية معنية رئيس الحكومة المكلف أن «ما قام به سيء جداً وغير مفهوم»، مؤكدة له أن «بإمكانه استخدام ورقة المقاومة لتقوية موقع لبنان في التفاوض، لكن ما قامَ به يضعه في خانة الخاسرين سلفاً». وعندما ردّ ميقاتي بأن «الموقف هو من باب المناورة السياسية مع الأميركيين»، قيل له إن «المناورات لها أسسها»!

 

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