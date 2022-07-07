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لبنان

سلام الغى زيارته المرفأ

Lebanon 24
07-07-2022 | 01:30
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ألغى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام جولته التي كانت مقررة اليوم في مرفأ بيروت.
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