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لبنان

غادة عون: وحدا وقفت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-07-2022 | 01:31
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مثُلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام القاضي جمال الحجار في حضور محاميتها باسكال فهد، في موضوع إحالتها على المجلس التأديبي من قبل رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، وأَدلت بإفادتها حول ما هو منسوب اليها "لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف".

وكان اللافت ان القاضية عون وصلت الى قصر العدل من دون ان تواكبها "الحشود" التي كانت ترافقها في كل جولاتها السابقة. كما لم يسجل حضور اي قاض للتضامن معها ، رغم مناشداتها المتكررة للقضاة واخرها في تغريدة عبر "تويتر" :"ايها القضاة الاوادم الشرفاء وهم كثر  كيف بعدكن قابلين بهيك وضع".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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