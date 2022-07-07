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لبنان

انفجار لغم أرضي عند الحدود الشمالية

Lebanon 24
07-07-2022 | 01:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار لغم أرضي عند الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد الحدودية، عند معبر المشيرفة.
 
وقد أصيب على أثره شاب من التبعية السورية، ما أدى الى بتر ساقه.
 
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