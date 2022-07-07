أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار لغم أرضي عند الحدود الشمالية في منطقة وادي خالد الحدودية، عند معبر المشيرفة.

وقد أصيب على أثره شاب من التبعية السورية، ما أدى الى بتر ساقه.