بعد غياب عامين.. السهرات الفنية عادت وهذه أسعار بطاقات حفلات الأضحى

انطلق الموسم السياحي في لبنان ما يؤكد ان صيف 2022 سيكون واعدا في كافة المناطق مع عودة المهرجانات والنشاطات الفنية والثقافية.

ومع غياب الحفلات الفنية لأكثر من عامين بسبب فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، لاحظ اللبنانيون عودة السهرات في عيد الأضحى الذي يُصادف في 9 تموز. ففنانون لبنانيون من الصف الأول سيحيون حفلات في لبنان بعد امتناع معظمهم عن ذلك في الفترة الأخيرة.

والسهرات ستُقام في مطاعم شهيرة في مختلف المناطق كما في كازينو لبنان وفي فنادق بيروت مع إعادة افتتاح بعضها بعدما أقفلت جراء تضررها بانفجار مرفأ بيروت في آب 2020.

ولن يقتصر الأمر على الفنانين اللبنانيين فمن الملاحظ أيضا عودة الفنانين العرب لاحياء حفلات في لبنان من بينهم الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان المصري هاني شاكر وغيرهم، كما ان الفنان المصري إيهاب توفيق أحيا قبل أيام سهرة في لبنان.

أما أسعار بطاقات الحفلات فهي تبدأ من 75 دولارا وما فوق، ويعوّل المتعهدون على المغتربين اللبنانيين الذين قرّروا على الرغم من كل الصعوبات قضاء الإجازة في بلدهم.