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لبنان

تغيير في أسعار خدمات "اللوتو".. اليكم السعر الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-07-2022 | 02:30
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مع ارتفاع أسعار الاتصالات عمدت "اللبنانية للالعاب" الى تغيير أسعار كلفة الرسائل النصية SMS التي كان يستخدمها اللبنانيون لـ"تتكيس" ارقام اللوتو من 0.75 سنت لكل رسالة نصية الى 0.29 سنت لكل رسالة.
وبعملية حسابية بسيطة، وعلى الرغم من تراجع السعر الى أكثر من النصف بالدولار، الا ان السعر ارتفع 7 أضعاف بالليرة اللبنانية، اذ كان السعر  1125  ليرة لبنانية وبات اليوم بما يقارب الـ7250 ليرة لبنانية. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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