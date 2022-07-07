تغيير في أسعار خدمات "اللوتو".. اليكم السعر الجديد

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مع ارتفاع أسعار الاتصالات عمدت "اللبنانية للالعاب" الى تغيير أسعار كلفة الرسائل النصية SMS التي كان يستخدمها اللبنانيون لـ"تتكيس" ارقام اللوتو من 0.75 سنت لكل رسالة نصية الى 0.29 سنت لكل رسالة.وبعملية حسابية بسيطة، وعلى الرغم من تراجع السعر الى أكثر من النصف بالدولار، الا ان السعر ارتفع 7 أضعاف بالليرة اللبنانية، اذ كان السعر 1125 ليرة لبنانية وبات اليوم بما يقارب الـ7250 ليرة لبنانية.