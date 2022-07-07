ما مصير المواد الغذائية في مرفأ بيروت؟

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أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أنّ "المواد الغذائية الموجودة في المرفأ لا تزال سليمة وقد تمّ أخذ عيّنات من 500 حاوية من أصل 800 حسب وزارة الاقتصاد".وأشار عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنّ "البضائع التي من الممكن أن تُتلف هي المبردّة لكنها موضوعة في البرادات وستخضع لتحاليل قبل توزيعها على الأراضي اللبنانية بسعي من نقابة المستوردين والوزارات المعنيّة".وشدّد البحصلي على انّ "الحلّ موقّت وجزئي لأنّ بضائع جديدة ستصل قريباً والإضراب ما زال مستمراً واليوم سيتابع الرئيس ميقاتي الملف كما أنّ الوزراء المعنيين سيزورون المرفأ لمعاينة الوضع".وختم "القطاع التجاري طلب البضائع على مختلف أنواعها لمواكبة الموسم السياحي والجهود التي قمنا بها أثمرت انفراجاً جزئياً".