لماذا ذهبت إسرائيل إلى باريس؟

يرى "حزب الله" أن إسرائيل لن تتراجع عن محاولة "بلع" ما أمكن من الحق اللبناني، ومواصلة تمييع الوقت وتقطيعه، وهي ستلجأ إلى أي خيار بديل عن الخيارات العسكرية المتطرفة التي من شأنها جّر ردود عسكرية مقابلة، وربما مواجهة، حتى وإن كان الطرفان لا يريدانها.

وفي إعتقاد الحزب أن إسرائيل، وإلى أن تصل إلى الحد الذي عليها أن تختار فيه بين المواجهة العسكرية أو الحل الديبلوماسي الفعلي، فإن في حوزتها مروحة من الخيارات، مع رهانات على كل المستويات التي يمكن أن تخطر على البال، ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى الدول التي تعتقد أن لها "مونة" ديبلوماسية على "حزب الله"، وتأتي فرنسا على رأس هذه الدول.