أرسلان: أزمتا النازحين وجوازات السفر يمكن حلّهما بالإرادة والقرار الشّجاع

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" : "أزمتان يمكن حلّهما بالإرادة والقرار الشّجاع تأثيرهما مباشر على اللبنانيين، أوّلهما أزمة النازحين السّوريين وضرورة إبقاء هذا الملف أولوية لدى كل الرؤساء والوزراء والمعنيّين، وثانيهما أزمة جوازات السفر التي باتت تتحوّل من أزمة سببها مالي إلى نكايات واستخفاف باللبنانيين.عدم إعطاء الأمن العام المبالغ المطلوبة لحلّها وقاحة من جميع المعنيين. خففوا من الاحتقان، يكفي سرقة للبنانيين بكل الطرق والأساليب وتصرف شركتي الاتصالات بهذا الخصوص فضيحة كبرى".

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