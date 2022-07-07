حول ورش بلدية طرابلس... يمق طالب ايجاد حل لقضية السلفة في وزارة الداخلية

تعمل ورش بلدية طرابلس على تعشيب وتنظيف المقابر في المدينة.

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ولفت رئيس بلدية طرابلس رياض يمق الى أن "رفض جهات الاختصاص في وزارة الداخلية التوقيع على السلفة المطلوبة منذ ثلاثة أشهر يؤثر حتما على أداء واجبات ورش البلدية وعملها في المدينة لوجود نقص حاد في المواد والمحروقات وقطع الغيار، ويتحمل مسؤولية ذلك الجهات المختصة".وطالب يمق "الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التدخل لايجاد حل سريع للسلفة، كما ندعو نواب المدينة وفاعلياتها متابعة هذه القضية لتمكين البلدية من الحصول على اموالها وبالتالي إستمرار ديمومة العمل البلدي قبل فوات الاوان".