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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
07-07-2022 | 03:54
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ10-11-12و13 /7 /2022 من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في القاع، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
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وفي بيان آخر اعلنت "ان وحدة من الجيش ستقوم  بتاريخ 4 / 7 /2022 اعتبارا من الساعة 9.00 وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
 
وفي بيان ثالث افادت "ان وحدة من الجيش بتواريخ 25،13،4 و29 / 7 /2022  ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".
 
واعلنت في بيان رابع "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 27/ 6/ 2022 ولغاية 8/ 7/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة".

كما افادت في بيان اخير "ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 25.19.18.13و30 /6 /2022 ، 6 و 7 /7 /2022 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي العاقورة ووطى الجوز، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية، بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".
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