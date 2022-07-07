لمناسبة عيد الأضحى... هيئة الإغاثة في دار الفتوى تقدم الملابس لعائلات في بيروت

أعلنت "هيئة الإغاثة والمساعدات الانسانية" في دار الفتوى في بيان، أنها عشية حلول عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات اللبنانية عموما والعائلات البيروتية خصوصا، قامت برعاية مفتي الجمهوريّة الشّيخ الدكتور عبد اللطيف دريان واشراف رئيس مجلس العمدة محمد خالد سنو بتقديم 7500 قطعة من الثياب الجديدة وذلك على أطفال 500 عائلة لبنانية متعففة في مدينة بيروت.

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