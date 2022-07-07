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لبنان

لمناسبة عيد الأضحى... هيئة الإغاثة في دار الفتوى تقدم الملابس لعائلات في بيروت

Lebanon 24
07-07-2022 | 04:04
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أعلنت "هيئة الإغاثة والمساعدات الانسانية" في دار الفتوى في بيان، أنها عشية حلول عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات اللبنانية عموما والعائلات البيروتية خصوصا، قامت برعاية مفتي الجمهوريّة الشّيخ الدكتور عبد اللطيف دريان واشراف رئيس مجلس العمدة محمد خالد سنو بتقديم 7500 قطعة من الثياب الجديدة وذلك على أطفال 500 عائلة لبنانية متعففة في مدينة بيروت.
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