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لبنان

في صور... هذا ما تفعله عناصر مخابرات الجيش

Lebanon 24
07-07-2022 | 04:11
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تقوم عناصر مخابرات الجيش بحملة مداهمات واسعة في الأحياء الداخلية لمدينة صور، بحثاً عن متسببي الإشكالات في الآونة الآخيرة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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