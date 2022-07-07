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لبنان
في صور... هذا ما تفعله عناصر مخابرات الجيش
Lebanon 24
07-07-2022
|
04:11
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تقوم عناصر مخابرات الجيش بحملة مداهمات واسعة في الأحياء الداخلية لمدينة صور، بحثاً عن متسببي الإشكالات في الآونة الآخيرة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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