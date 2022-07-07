الجيش: زورق حربي للعدو خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 6 /7 /2022 الساعة 7.45 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترا ولمدة 10 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان"