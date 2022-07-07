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لبنان

بالإطارات المشتعلة... محتجون يقطعون الطريق امام مصرف لبنان (صور)

Lebanon 24
07-07-2022 | 04:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حرق جمعية "صرخة المودعين" دواليب على مدخل مصرف لبنان، ورمي الزجاج إلى الداخل.
 
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وقد اتخدت القوى الأمنية إجراءات أمنية مشددة أمام مدخل مصرف لبنان.
 
 
 
 
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