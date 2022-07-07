طقس "صيفي معتاد" يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا.الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: متوسط إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.- حال البحر:متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي:755 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,33- ساعة غروب الشمس: 19,52