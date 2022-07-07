بري إعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى: ليستلهم الجميع من قيم الحج والأضحى







نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر التي يمر بها لبنان، أعلن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، سائلاً الله سبحانه تعالى للبنانيين عامة والمسلمين خاصة أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وسائر مناسباتهم وأعيادهم وقد تعافى لبنان، آملاً ان يستلهم الجميع من قيم الحج والأضحى تعاليم التضحية والتلاقي والحوار حول كلمة سواء من أجل كرامة الإنسان وصون الأوطان.

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