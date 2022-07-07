شكرا للجيش !

في زمن الغلاء الفاحش يجد المواطن نفسه مكبلا وغير قادر على ممارسة أي هواية من هواياته، خصوصا أن أسعار الدخول الى المسابح الخاصة قد أصبحت خيالية .

أمام هذا الواقع، أقدم الجيش على مبادرة تمثلت بفتح الشواطىء والمسابح الخاصة به أمام المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وبأسعار مقبولة جدا، ما يمكن العائلات من تمضية أوقات ممتعة على رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

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