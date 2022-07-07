Advertisement

لبنان

شكرا للجيش !

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-969204-637927950144008173.jpg
Doc-P-969204-637927950144008173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في زمن الغلاء الفاحش يجد المواطن نفسه مكبلا وغير قادر على ممارسة أي هواية من هواياته، خصوصا أن أسعار الدخول الى المسابح الخاصة قد أصبحت خيالية .
أمام هذا الواقع، أقدم الجيش على مبادرة تمثلت بفتح الشواطىء والمسابح الخاصة به أمام المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وبأسعار مقبولة جدا، ما يمكن العائلات من تمضية أوقات ممتعة على رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
Advertisement

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-07
09:19 | 2022-07-07
09:18 | 2022-07-07
08:50 | 2022-07-07
08:46 | 2022-07-07
08:40 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website