كركي أنذر المستشفى الإسلامي في طرابلس خطيا لمطالبته بفروقات مالية من مرضى غسيل الكلى

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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ، انه "في إطار متابعته للعلاقة بين الصندوق والمستشفيات ومدى التزامها في تطبيق العقود المبرمة معه لجهة التقيد بالتعرفة المحددة من قبله، سيما بعد الاجتماع الذي انعقد مؤخرا في وزارة الصحة العامة من أجل التأكيد على ضرورة عدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية فروقات مالية إضافية، وحيث تبين أن المستشفى الإسلامي في طرابلس قد خالف العقد لجهة عدم التقيد بالتعرفات ومطالبة المرضى بدفعات مالية بالدولار عن كل جلسة غسيل كلى،وبناء على كتاب واقتراح مدير المرض والأمومة ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إنذارا خطيا بتاريخ 7/7/2022 حمل الرقم الصادر 1374 الى المستشفى الإسلامي بوجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق المبرم مع الصندوق وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية، ومن ثم فسخ التعاقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.وفي هذا السياق، يحذر الدكتور كركي كل من تسول له نفسه من أطباء ومستشفيات ومختبرات ومراكز أشعة، مخالفة العقود المبرمة مع الضمان تبعا لما جاء أعلاه تحت طائلة فسخ هذه العقود والادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء".