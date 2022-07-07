30
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي دريان من مكة المكرمة: الوطن مهدد من الداخل والخارج والشعب في حال ضياع وتشتت
Lebanon 24
07-07-2022
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من مكة المكرمة في كلمة له الى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ان" عيد الأضحى يمر هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة وألم وجرح ومعاناة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية، ولا يمكن ان تجترح الحلول والمخارج لهذه الأزمات إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان".
Advertisement
واذ حمل مسؤولية التدهور وانهيار الوطن "الى كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة"، دعا المفتي دريان الى" صحوة ضمير لإنقاذ لبنان العربي التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن والوحدة"، ولفت الى ان "بعض المسؤولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور ولا يتحملون مسؤولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة التي يواجهها والتي تشكل خطراً على مستقبله ووجوده"، وأكد ان "التغيير الحقيقي يكون في العمل والتعاون والتضامن ووجود أرضية صلبة للإصلاح في الحياة الوطنية وهذه مسؤولية وطنية جامعة، لإنقاذ ما تبقى من مؤسساتنا التي أصبحت في حالة ترهل وضياع".
وناشد المفتي دريان الدول العربية الشقيقة "احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية ليعود الى ما كان عليه من المنعة والازدهار والتقدم".
وختم بالقول:" لا يمكن بناء الوطن دون ان تكون هناك ثقة بين المواطن ومسؤوليه،الوطن مهدد من الداخل والخارج والشعب اللبناني في حال ضياع وتشتت بسبب أوهام الغلبة والانقسامات مثلما هو مهدد من العدو الإسرائيلي، على المسؤولين في كل مواقعهم تصويب البوصلة التي ترشدنا الى الخط الصحيح، وهذا يتطلب الخروج من منطق المحاصصة والمكايدة والأنانية المفرطة والدخول الى رحاب الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه بدون تمييز او تفريق بين فئة وأخرى، فلبنان يستغيث وشعبه يئن مما يعانيه من مشاكل وإهمال وحرمان", وقال:"اتقوا الله بهذا الوطن الذي كان بحكمة أبنائه درة الشرق وواحة العرب وملتقى لكل الخيرين لهذا الشرق العربي الذي يحمل في أكنافه عمق الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكريم الإنسان وخدمته ليكون هذا الوطن وما حوله المثل والمثال في الوحدة والتعاون والرحمة والمحبة بين الناس جميعا".
وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بعيد الأضحى المبارك.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بعد "الشورت".. جيسيكا عازار بفستان أخضر أنيق في شوارع باريس شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2022-07-07
07/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح
Lebanon 24
لقاء ليلي لخمس ساعات بين باسيل والصباح
22:41 | 2022-07-06
06/07/2022 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية من كهرباء لبنان لمناسبة عيد الاضحى.. هذا ما سيجري عند الثانية من بعد الظهر
Lebanon 24
هدية من كهرباء لبنان لمناسبة عيد الاضحى.. هذا ما سيجري عند الثانية من بعد الظهر
02:35 | 2022-07-07
07/07/2022 02:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-07-06
06/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-07-06
06/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-07-07
التداول بأسماء المرشحين بدأ... هل "تتقدّم" الرئاسة على الحكومة؟!
09:19 | 2022-07-07
في حلبا... اشكال بين عائلتين
09:18 | 2022-07-07
لجنة الشباب ناقشت وثيقة السياسة الشبابية وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام
08:50 | 2022-07-07
إشكال واطلاق للنار واصابة طفل عن طريق الخطأ
08:46 | 2022-07-07
حجوزات الفنادق جيّدة... وهذه جنسيّات السياح
08:40 | 2022-07-07
الأمن العام يختم محلين في الجية بالشمع الاحمر
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
07/07/2022 16:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
07/07/2022 16:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
07/07/2022 16:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact