اليكم موعد نتائج الامتحانات الرسمية المهنية

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أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري اصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية –الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.وجاء في بيان الاعلان عن النتائج :"حيث انّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات المذكورة آنفًا قد انتهت،وبهدف تمكين المرشحين للشهادتين المذكورتين اعلاه من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية –الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة يوم الخميس الواقع فيه 7 تموز 2022 في تمام الساعة الخامسة عصرًا.يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:Results.vte.gov.lbResults.vte-gov.com