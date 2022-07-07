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لبنان

بالاسماء... إقفال ووضع الاختام على معدات صوت عائدة لمؤسستين سياحيتين في شارع أرمينيا

Lebanon 24
07-07-2022 | 06:40
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً لضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً كلف فيه مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس بإقفال ووضع الأختام على معدات موسيقى وصوت عائدة لمؤسستين سياحيتين وذلك لعدم التزامهما بمضمون البلاغين عدد 880/2022 تاريخ 1/2/2022 وعدد 4430/2022 تاريخ 20/5/2022 المتضمنين وجوب الالتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة رقم 262 تاريخ 25/2/2009، ونظراً لتكرار المخالفات، وجاء في القرار مايلي :
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المادة الأولى: تُقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت  العائدة للمؤسستين السياحيتين " HOGWARTS BAR " و" TENNO "  الكائنتين في شارع أرمينيا – محلة مار مخايل ويُمنع تشغيل أي جهاز يصدر عنه موسيقى طوال فترة وضع الأختام.

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الختم تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً  368 من قانون العقوبات وإقفال الملهىين نهائياً.
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