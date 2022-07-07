​ الجيش: دخول المسابح العسكرية خاضع لتعليمات محددة

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

تنفي قيادة الجيش ما اورده احد المواقع الالكترونية عن قرار قيادة الجيش فتح ابواب المسابح العسكرية امام العموم وتؤكد ان دخول هذه النوادي خاضع لتعليمات محددة وضعتها القيادة ووفق شروط دخول المسابح العسكرية.