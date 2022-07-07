حميه عرض مع ابو فاعور الاوضاع وحاجات انمائية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وكان بحث في الاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان، ومراجعة الحاجات الانمائية وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".

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