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لبنان

حميه عرض مع ابو فاعور الاوضاع وحاجات انمائية

Lebanon 24
07-07-2022 | 07:15
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وكان بحث في الاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان، ومراجعة الحاجات الانمائية وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".
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