هل من تغيير في طريقة الدفع في السوبرماركت؟

أكّد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنّ "لا تغيير في طريقة الدفع، وتوصية النقابة لا تزال أن يكون الدفع 50 في المئة بالبطاقة و50 في المئة نقداً".

وقال في حديثٍ للـ"أم تي في": "لا تأخير في وصول المواد الغذائية. أما التأخير الذي حصل في مرفأ بيروت فقد أثّر طبعاً على الوضع، لكن لا نستطيع أن نقول إنّ هناك انقطاعاً في بعض الأصناف".