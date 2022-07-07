مرفق جعيتا السياحي يستقبل زواره استثنائيا يوم الاثنين

اعلنت إدارة مرفق جعيتا السياحي في بيان، انه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك يستقبل مرفق جعيتا السياحي محبي الطبيعة، زواره الكرام استثنائيا يوم الاثنين الواقع في 11/7/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً".

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