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لبنان

مرفق جعيتا السياحي يستقبل زواره استثنائيا يوم الاثنين

Lebanon 24
07-07-2022 | 07:48
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اعلنت إدارة مرفق جعيتا السياحي في بيان، انه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك يستقبل مرفق جعيتا السياحي محبي الطبيعة، زواره الكرام استثنائيا يوم الاثنين الواقع في 11/7/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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