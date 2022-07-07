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لبنان
بوشكيان في إطلاق المسارات السياحية السبعة في زحلة: كل مبادرة مهما كان حجمها هدفها الإنماء
Lebanon 24
07-07-2022
|
08:10
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أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان ان "كل مبادرة مهما كان حجمها هدفها الإنماء والخدمة العامة والتطوير والتحسين، هي مبادرة مشكورة ومرحب بها، بخاصة إذا وظفت من أجل المجتمع الأهلي، ونفذت بواسطة فكرِ الشباب المحلي وعطاءاتهم وخبراتهم المصقولة بالتدريبِ والتأهيل
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تحدث بوشكيان في خلال حفل إطلاق "مشروع المسارات السياحية السبعة" الذي اطلقته بلدية زحلة المعلقة وتعنايل برعاية وزير السياحة وليد نصار وبإدارة الإعلامية دانيال خياط، بهدف تعزيز وتنشيط السياحة المحلية لابراز مميزات زحلة التراثية، الاثرية ،الدينية، والمازة الزحلاوية، في حضور ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب وأعضاء المجلس البلدي والأدلاء السياحيين الجدد".
أضاف بوشكيان:"هذه الخطوة السياحية بالتنسيق بين بلدية زحلة والمنظمات الدولية المانحة وبمظلة وزارة السياحة وبتمويل من صندوق مايوركي للتعاون، مهمة جدا لمجموعة الشباب الذين تطوعوا وأعطواوقتهم وعلمَهم وثقافتَهم لمواكبة المجموعات السياحية الزائرة لمدينة زحلة والقضاء والتواقة إلى التعرف على تاريخها وحضارتِها وميزتها. إنني أثمن التفاني والرقي الذي يتحلى به شبابنا المتفاني في حبِّه لمدينته وبالتالي لبيئته واهله وأصدقائه ومعارفه".
بدوره، أشار رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب ان البلدية "استطاعت تدريب أدلاء سياحيين يعرفون تاريخ المدينة ولدينا مهرجاناتنا التي خصصناها للشباب والاولاد. كما ان زحلة اشتهرت بين مجموعة الدولة gastronomic وصولا الى الخمارات لتصنيع العرق والنبيذ والسياحة، وهذا المشروع يغطي معظم انواع السياحة ويلبي كل الاهتمامات والفئات والاعمار ويتكيف مع كل الميزانيات واوقات الزيارة او الاقامة في زحلة".
ولفت زغيب الى "اهمية هذا المشروع بالسياحة الداخلية الذي يلقي الضوء على مدينة زحلة التي تختزن حقبات تاريخية لذلك كانت فكرة تدريب ادلاء سياحيين لمساعدة السياح بالتنقل بين شوارع المدينة وازقتها وجرودها وكرومها ومتنزهاتها.".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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