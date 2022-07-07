حريق في المشتل الزراعي لوزارة الزراعة في العبدة ومناشدة للاهالي لمواجهة النيران

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اندلع حريق كبير في الاراضي العشبية في المشتل الزراعي التابع لوزارة الزراعة في منطقة العبدة، ما لبث ان امتد الى الاشجار الحرجية والمثمرة وعدد من البيوت الزراعية البلاستيكية.وافيد عن ان النار تتمدد بسرعة بفعل الرياح التي تضرب المنطقة والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.ويقوم عناصر وآليات الدفاع المدني في مركز ببنين - العبدة بجهود كبيرة وبالامكانات الضئيلة المتاحة لهم بمواجهة النيران .وناشد اهالي المنطقة المؤازرة سريعا من قبل كل مراكز الدفاع المدني والبلديات في المنطقة لمواجهة النيران والسيطرة عليها قبل ان تتفاقم وتتفاقم معها حجم الخسائر في هذا المشتل الزراعي .