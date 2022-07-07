في قصر العدل... موقوف تمكن من الهروب



أفادت مندوبة " لبنان 24" عن تمكن أحد الموقوفين من الهروب أثناء إحضاره إلى إحدى جلسات المحاكمة في قصر العدل في بيروت.



وفور هروب الموقوف، قامت عناصر القوى الأمنية باقفال الابواب في قصر العدل ومنع احد من الخروج بهدف القبض على الموقوف الفار.

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