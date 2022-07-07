Advertisement

لبنان

يسرقون المنازل بواسطة التسلّق والكسر والخلع!

Lebanon 24
07-07-2022 | 08:29
A-
A+
Doc-P-969246-637928048470630467.jpeg
Doc-P-969246-637928048470630467.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 11-5-2022، أحيل الى مفرزة الجديدة القضائيّة في وِحدة الشّرطة القضائيّة محضر تحقيق من مخفر بكفيا في وِحدة الدّرك الإقليمي بادعاء إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها في بيت شباب، بواسطة التّسلّق والكسر والخلع.
Advertisement

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ تحديد هويّة الأشخاص المشاركين في السّرقة وأماكنهم.

بتاريخ 28-6-2022 دهمت إحدى دوريّات المفرزة مكان إقامتهما في ورشة بناء قيد الإنشاء في بلدة قرنة الحمرا حيث تمكّنت من توقيف كلّ من السّوريّيَن:

ح. ح. (مواليد عام 2004)
ع. خ. (مواليد عام 2000)
بتفتيشهما والورشة، عُثر في غرفة الأوّل على كميّة من حشيشة الكيف تُقَدَّر بـ /300/ غ، وأغراض مسروقة خاصّة بالمدّعية.

وبالتاريخ ذاته، تسلّمت المفرزة، المدعو: - ذ. م. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة) كانت إحدى دوريّات شعبة المعلومات قد أوقفته للاشتباه فيه بالمشاركة في السّرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة منزل المدّعية ومنازل أخرى، إضافةً إلى سرقة دراجة آليّة، وذلك بالاشتراك مع كلٍّ من:

 ن. ر. (مواليد عام 2001، سوري الجنسية)
أ. م. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)
س. ر. (مواليد عام 1993، لبناني الجنسيّة)
وأن المسروقات موجودة في منزل (أ. م.).

بتاريخ 29-6-2022، دهمت دوريّة من المفرزة منزل الأخير في محلّة الفنار- الزعيترية، حيث أوقفته وضبطت أغراضًا مسروقة من منازل في بلدتَي بيت شباب، والقنيطرة. كذلك، وبالتاريخ ذاته، أوقفت دوريّة من المفرزة المشتبه فيه: (ن. ر.) في بلدة بيت شباب.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات السّرقة من داخل المنازل بواسطة التسلّق، والكسر والخلع، كما اعترفوا بتعاطي حشيشة الكيف. كذلك تبيّن أنّ إقاماتهم منتهية الصلاحية.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (س. ر.) -المتواري عن الأنظار- بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-07
08:50 | 2022-07-07
08:46 | 2022-07-07
08:40 | 2022-07-07
08:37 | 2022-07-07
08:37 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website