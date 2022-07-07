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لبنان

الأمن العام يختم محلين في الجية بالشمع الاحمر

Lebanon 24
07-07-2022 | 08:40
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 قامت عناصر من "معلومات الأمن العام"، ومركز امن عام - الدامور، بختم محلين مخالفين للقانون بالشمع الأحمر في الجية، يستثمرهما سوريان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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