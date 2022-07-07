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لبنان

بسبب إجراء طارىء... تعديل جدول رحلات من 7 الى 10 تموز (صور)

Lebanon 24
07-07-2022 | 08:37
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تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها  من 7 الى 10 تموز 2022 وذلك بسبب إجراء طارىء خارج عن إرادتها.
سيتم عرض الرحلات المعدلة وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.
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