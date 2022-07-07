بسبب إجراء طارىء... تعديل جدول رحلات من 7 الى 10 تموز (صور)

تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها من 7 الى 10 تموز 2022 وذلك بسبب إجراء طارىء خارج عن إرادتها.

سيتم عرض الرحلات المعدلة وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.