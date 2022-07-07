إشكال واطلاق للنار واصابة طفل عن طريق الخطأ

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع إشكال في منطقة باب التبانة بين عائلتين ادى الى اطلاق نار وإصابة طفل بقدمه عن طريق الخطأ.



وعمل أهالي المنطقه على نقل المصاب الى أحد مستشفيات المنطقة.

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ويتوجه الجيش الى المحلة المذكورة لتطويق الاشكال.