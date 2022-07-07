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لبنان

لجنة الشباب ناقشت وثيقة السياسة الشبابية وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام

Lebanon 24
07-07-2022 | 09:18
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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: رائد برو، بيار بو عاصي، غسان عطاالله، الياس حنكش، وضاح الصادق، وورازي الحاج، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.
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ابي رميا
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: "خصص اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم لمناقشة وثيقة السياسة الشبابية، وهي وثيقة اقرها عام 2012 منتدى الشباب الذي يضم منتديات شبابية وممثلين للهيئات الشبابية من كل الاحزاب والتيارات التنظيمية السياسية اللبنانية. في 2016، وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة، قاما بنوع من اعادة النظر في هذه الوثيقة ومن وقتها وضعا توصيات تصب في هموم الشباب اللبناني وهواجسه".

وأضاف: "ناقشنا اليوم هذه الوثيقة بعناوينها العريضة، واتفق النواب اعضاء اللجنة على تنظيم ورش عمل لتحديد اولويات وثيقة السياسة الشبابية وبالتحديد مواضيع لها علاقة بالحياة اليومية للشباب في لبنان بينها البطاقة الشبابية، توفير فرص عمل للشباب عبر تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام. وقررنا تنظيم ورش عمل ستحدد الاولويات التي سنعمل على اساسها من اجل نتناعم مع شؤون الشباب اللبناني وشجونه، وسنعقد لقاءات اخرى والهدف الاساسي الاجابة عن مطلب الشباب اللبناني، وان تكون لدينا فرص عمل عبر تفعيل اكثر للمؤسسة الوطنية للاستخدام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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