بأقل من ثانية... رصاصة واحدة انهت حياته

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع خلاف فردي في بلدة "الكنيسة" في البقاع الشمالي بين المدعوين "م.ف.ز" و"م.ص.ز.".

وتخلل الاشكال اطلاق للنار، ما ادى الى مقتل "م.ص.ز." بعد ان أصيب برصاصة كان قد اطلقها "م.ف.ز" من سلاحه الخاص.