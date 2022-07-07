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لبنان
بأقل من ثانية... رصاصة واحدة انهت حياته
Lebanon 24
07-07-2022
|
09:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع خلاف فردي في بلدة "الكنيسة" في البقاع الشمالي بين المدعوين "م.ف.ز" و"م.ص.ز.".
وتخلل الاشكال اطلاق للنار، ما ادى الى مقتل "م.ص.ز." بعد ان أصيب برصاصة كان قد اطلقها "م.ف.ز" من سلاحه الخاص.
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