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لبنان

مصير سمير كساب مدار بحث بين الوزير المكاري واللواء ابراهيم

Lebanon 24
07-07-2022 | 09:40
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 زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في مبنى المديرية العامة في المتحف،  وتم عرض الأوضاع العامة وسبل التعاون المشترك بين وزارة الاعلام و الأمن العام.
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جرى  خلال اللقاء، مناقشة قضية الصحافي اللبناني سمير كساب الذي تم خطفه في سوريا منذ مدة و بقي مصيره مجهولا طوال 9 سنوات. وأكد الوزير المكاري " ضرورة إعلاء الصوت و تضافر جميع الجهود  للكشف عن مصير ه  و تحريره بصفته مواطنا لبنانيا  جرى احتجاز حريته حين كان  يقوم بواجبه المهني  خلال الحرب السورية".

وتطرق البحث الى سبل ملاحقة القضية و إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية ،خصوصا في ظل خبرة  اللواء ابراهيم في عمليات الإفراج عن عدد من المخطوفين في سوريا. 

وتم التأكيد في نهاية اللقاء أن اختفاء سمير كساب يعتبر  بمثابة  قضية وطنية و انسانية ينبغي أن تبقى حية ، و تم الاتفاق على متابعة الجهد الحثيث حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة.

من جهة ثانية،استقبل المكاري  في مكتبه في الوزارة ، مدير وكالة "ايتار تاس" الروسية ديمتري زبليني، في  حضور رئيس دائرة المراسلين الأجانب مروان شكري، و تم التباحث في وضع الصحافة الأجنبية في لبنان وسبل التعاون بين الوكالة الروسية و "الوكالة الوطنية للإعلام "، فيما أبدى الوزير المكاري "كامل الاستعداد  لتعزيز مجالات التعاون بين وزارة الاعلام و مؤسسات الإعلام الروسية نظرا لاواصر العلاقة المشتركة مع جمهورية روسيا الاتحادية".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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