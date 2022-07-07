من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)

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استطاع الطالب توما انطوان ابي نصر من بلدة كفرحباب ان يتفوّق في امتحانات "الباكالوريا الفرنسية" في جنوب غرب فرنسا، حاصدا المرتبة الاولى بمعدل 19.2 على 20.وتوما هو تلميذ سابق في "مدرسة الراهبات اليسوعيات" في بلدة كفر حباب، غادر السنة الماضية الى فرنسا حيث يتابع دراسته.وستمنح وزارة التربية الفرنسية وسام الشرف (prix de la légion d’honneur ) لتوما باحتفال تكريمي يحدد موعده في وقت لاح